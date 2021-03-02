Защита обжаловала приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Защита блогера Алексея Навального обжаловала его приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда Москвы.

Там рассказали, что в мировой участок суда поступила апелляционная жалоба адвоката Вадима Кобзева по уголовному делу против Навального.

В суде добавили, что о дате судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы будет объявлено позже.

На прошлой неделе стало известно, что Навального этапировали в колонию.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста.

20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.