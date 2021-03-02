Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы постановил продлить арест советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство следствия.

В суде рассказали, что Сафронов теперь будет находиться под стражей до 7 мая.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин ознакомился со всеми основными публикациями по делу против Сафронова.

Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Обвиняемый отказался от сделки со следствием.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.