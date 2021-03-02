Адвокаты Сафронова обжаловали продление его ареста

Защита обжаловала решение суда о продлении ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

Юрист отметил, что защита уже подала апелляционную жалобу на приговор.

Во вторник, 2 марта, Лефортовский суд Москвы продлил до 7 мая срок содержания под стражей Сафронова.

Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Обвиняемый отказался от сделки со следствием.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.