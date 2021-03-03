В Москве в среду ожидается до +2°С

В Москве в среду, 3 марта, ожидаются небольшие осадки, облачность и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит 0°С — +2°С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, при этом местами порывы могут достигать 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -1°С — +1°С, а порывы ветра могут усилится до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба днем и 741 ночью.

Синоптики также предупреждают об образовании гололедицы на дорогах.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.