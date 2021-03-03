«Скопинский маньяк» вышел на свободу после почти 17 лет заключения

Житель Рязанской области, 70-летний Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», вышел на свободу после проведения почти 17 лет в исправительной колонии за похищение и изнасилование двух девушек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник с силовых структурах.

Отмечается, что в среду, 3 марта, он на поезде отправился к месту проживания.

В 2000 году в городе Скопин Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года, мужчина морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что российский маньяк сбежал из тюрьмы на Кипре.