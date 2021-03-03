Названы три простых упражнения для снижения риска инфаркта

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта.

«Ходьба — очень хорошее упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга. Дело в том, что от позвоночника очень многое зависит в деятельности сердца и головного мозга. Это же иннервация — посыл сигналов к сердцу и прием от него», — рассказал он телеканалу «360».

Также специалист посоветовал заниматься ходьбой на ягодицах. Для этого нужно сеть на пол, ноги выпрямить или согнуть в коленях. В таком положении нужно сделать на ягодицах восемь шагов вперед, а потом проделать тоже самое назад. Всего должно получиться 24 шага в одну и другую сторону.

Еще одно упражнение — «Золотая рыбка». Человек ложится на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижных пятках. «Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног. Таким образом [нужно двигаться] в течение семи-восьми минут», — объяснил Хорошев.

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