Путин оценил работу МВД в 2020 году

Президент России Владимир Путин положительно оценил работу Министерства внутренних дел в 2020 году, передает ТАСС.

«В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи», — сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии МВД в среду, 3 марта.

Он отметил, что несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, правоохранители «действовали грамотно, четко, без сбоев».

Глава государства также сообщил, что преступность в сфере IT за шесть лет выросла более чем в 10 раз, поле для аферистов расширяется с развитием технологий.

Ранее Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых ведомств.