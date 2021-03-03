В России усилят охрану силовиков и их семей

Президент России Владимир Путин заявил о работе над законопроектом о защите сотрудников правоохранительных органов и их близких от угроз в социальных сетях в интернете, передает «Интерфакс».

По его словам, государство будет создавать достойные условия службы в органах внутренних дел, а также повышать уровень правовой и социальной защищенности сотрудников. Путин уточнил, что те, кто пытается помешать или агрессивно воспрепятствовать работе сотрудников МВД, будут наказаны по всей строгости закона.

«Кроме того, активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях», — сообщил президент на итоговой коллегии МВД РФ.

В ходе коллегии Путин также оценил работу правоохранителей в 2020 году.