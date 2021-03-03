Каждый восьмой полицейский в России переболел коронавирусом

В России каждый восьмой сотрудник полиции переболел коронавирусом. Об этом сообщил 3 марта на расширенной коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в минувшем году личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность россиян.

Колокольцев уточнил, что коронавирусной инфекцией переболело около 80 тыс. сотрудников полиции, или каждый восьмой.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 278 750 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 87 348 человек, вылечились 3 853 734 человека.