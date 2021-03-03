В Петербурге появился памятник погибшим в пандемию медикам

В Санкт-Петербурге на набережной реки Карповка открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

Отмечается, что бронзовый монумент «Печальный ангел» принадлежит авторству петербургского художника Романа Шустрова. В мае прошлого года он умер от COVID-19.

Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов, в церемонии также принял участие глава северной столицы.

«Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией», — приводит пресс-служба слова губернатора.

Ранее сообщалось, что в Москве появится памятник работающим при пандемии коронавируса медикам.