Совфед одобрил закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Совет Федерации одобрил закон об обязанности сотовых операторов отключать связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний, передает ТАСС.

Законопроект призывает ввести механизм отключения незаконно используемой связи в местах лишения свободы. В случае попытки передачи телефона или других средств связи грозит административная ответственность.

Также законопроект предусматривает, что операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными. Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о блокировке мобильных номеров в тюрьмах.