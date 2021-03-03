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Общество. Новости

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В Сирии пять человек ранены при подавлении митинга боевиками

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В Сирии боевики жестко подавили митинг, участники которого призывали вывести протурецкие формирования. Из-за этого пять человек ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов. Об этом пишет ТАСС.

«В населенном пункте Эль-Баб (30 км северо-восточнее Алеппо) около 150 человек вышли на митинг с призывами к выводу протурецких формирований и возвращению территорий под контроль Дамаска», — сказал Карпов.

Он подчеркнул, что митинг «был жестко подавлен боевиками с применением силы».

Ранее МИД Сирии попросил Совбез ООН остановить агрессию США.

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