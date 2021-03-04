В конгрессе США призвали Россию освободить американского студента Рида

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США подготовил резолюцию с призывом освободить осужденного в России американского студента Тревора Рида. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Тревор Рид - техасец в восьмом поколении и бывший морской пехотинец США, который проведет десять лет своей жизни в российской тюрьме за преступления, которых он не совершал», – заявили авторы резолюции.

Они сочли процесс против Рида якобы «политически мотивированным».

Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия, американец, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. Студент не успокаивался, поэтому было решено доставить его в отделение полиции. По пути Рид ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.

Ранее стало известно, что Риду назначили психолого-психиатрическую экспертизу.