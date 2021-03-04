В Приамурье девушки избили несовершеннолетнюю студентку колледжа

В Приамурье жительницы поселка Серышево избили 17-летнюю студентку колледжа из-за молодого человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Прокуратура города Белогорска проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней студентки отделения №4 ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли» на территории города», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Было установлено, что девушки избили 17-летнюю студентку 1 марта. Причиной конфликта стала ситуация, возникшая из-за молодого человека.

Обстоятельства произошедшего выясняются, прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области подростков отправили в колонию за насилие над девочкой.