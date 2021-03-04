Ответчик зарезал истца после заседания суда в Иркутской области

В Иркутской области возле здания Братского городского суда ответчик, проигравший дело, убил истца. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Убийство 61-летнего мужчины произошло 3 марта на автомобильной парковке у здания суда. После заседания по гражданскому делу о возмещении морального вреда у двух сторон произошел конфликт. В результате ответчик нанес истцу множественные ножевые ранения в область грудной клетки. Пострадавший умер до приезда скорой помощи.

После совершения убийства злоумышленник вернулся в суд, где сдался правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Алтае обвиняемый съел явку с повинной в суде, чтобы избежать наказания.