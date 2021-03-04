Путин высказался в поддержку более активного участия волонтеров в политике

Волонтеры должны играть более заметную роль в политической жизни страны, заявил в четверг, 4 марта президент России Владимир Путин.

«По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни, — я за», — цитирует Путина ТАСС.

«Предложение отличное», — подчеркнул он.

Путин в четверг провел встречу с участниками акции «Мы вместе», которой исполняется на днях один год.

Президент также пообещал переговорить с руководителями ведущих политсил страны, чтобы они обратили внимание на возможность участия волонтеров в политической жизни страны.