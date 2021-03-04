Путин призвал «не ломать зубы» тем, кто относится к ветеранам с пренебрежением

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» высказался о тех, кто пренебрежительно относится к ветеранам и к истории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства призвал «не ломать зубы» таким людям.

«Я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают, в том числе о наших ветеранов», — подчеркнул Путин.

По его словам, ветераны являются людьми «особой закваски, особой крепости духа». Однако политик отметил, что, несмотря на это, они нуждаются в поддержке.

Кроме того, Путин призвал убрать правило, согласно которому улицам могут присваиваться названия в честь имен героев только через определенное время после их смерти.

Ранее глава государства отдал распоряжение выделить более 80 млн рублей ветеранам.