Росздравнадзор заявил об отсутствии данных о непредвиденных реакциях на вакцины РФ

Росздравнадзор заявил, что не получил данные о проявлении непредвиденных реакций после вакцинации российскими препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает РИА «Новости».

Там подчеркнули, что в базе фармаконадзора автоматизированной информационной системы ведомства фиксируются данные о возможных проявлениях неэффективности лекарственных препаратов или о серьезных нежелательных реакциях.

В Росздравнадзоре добавили, что не имеют данных о реакциях на российские вакцины от коронавируса, которые указаны в инструкциях по медицинскому применению.

Ранее вирусолог назвал причину побочных эффектов при вакцинации от COVID-19.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».