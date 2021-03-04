В «Векторе» рассказали о планах по выпуску доз «ЭпиВакКороны» в 2021 году

Гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал о планах по производству вакцины «ЭпиВакКорона» в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что в марте ожидается выпуск 1,5 млн доз препарата.

По его словам, с 20 марта поставки вакцины будут осуществлены во все субъекты России, а с конца месяца «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот.

Гендиректор центра уточнил, что в первом полугодии 2021 года ожидается производство 11 млн доз препарата.

«Данного количества хватит для вакцинации сотен тысяч человек, что даже при распространении их во все субъекты Российской Федерации будет представлять значительное количество», — подчеркнул Максютов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от COVID-19 самыми безопасными и эффективными в мире.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».