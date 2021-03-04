Полиция Капитолия попросила продлить пребывание нацгвардейцев в Вашингтоне

Полиция Капитолия попросила Пентагон продлить пребывание нацгвардейцев в Вашингтоне еще на два месяца. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что соответствующий запрос поступил в последние 36 часов. В настоящий момент Нацгвардия ищет добровольцев. По информации источников, Пентагон изучает запрос.

Ранее полиция Капитолия США усилила безопасность из-за данных о возможном сговоре.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.