Эксперт прокомментировал изменения в СПЧ

Решение о создании 11 направлений деятельности в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека было принято после внутренних дискуссий в СПЧ о том, что орган не полностью отвечает вызовам времени и деятельности президента, являясь, при этом, консультативным учреждением при главе государства, рассказал «Газете.Ru» ответственный секретарь Совета, президент АНО «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

В четверг, 4 марта советник президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев провел заседание Совета, на котором обсуждались ход выполнения перечня поручений главы государства и повышение эффективности работы в связи с вышедшим 19 февраля указом об изменении Положения о Совете.

«В эти 11 направлений попали группы всех прав и свободы, закреплённые в конституции РФ. Плюс добавилось одно направление по развитию институтов гражданского общества и направление по защите прав российских граждан за рубежом. По этим направлениям должны быть созданы комиссии и временные рабочие группы», — детализировал политолог.

Также, на заседании был изменен состав президиума СПЧ.

«В целом происходит серьезная перестройка работы Совета, распределение полномочий и задач комиссий, регламентной группы. В итоге СПЧ становится реально консультативным органом, работает по тем направлениям, по которым нас просит глава государства. Все права и свободы, предусмотренные российским законодательством, будут входить в сферу интересов Совета», — подытожил эксперт.