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Общество. Новости

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Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео) Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео)

Освободившийся «скопинский маньяк» не приехал домой в назначенный срок

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Вышедший на свободу Виктор Мохов, который известен как «скопинский маньяк», не прибыл в свой дом на Октябрьской улице города Скопина в назначенный срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство со ссылкой на УМВД по Рязанской области передает, что мужчине было выдано предписание о том, что он должен приехать к месту жительства не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трех рабочих дней.

3 марта Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области. В этот же день он на поезде отправился к месту проживания. За бывшим заключенным установят надзор, в ближайшие шесть лет ему запрещено посещать массовые мероприятия, а также без разрешения выезжать за пределы района.

В 2000 году в городе Скопин он похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

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