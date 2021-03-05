Россиянки назвали цветы самым желанным и бесполезным подарком на 8 Марта

Россиянки рассказали о своем отношении к цветам на 8 Марта: цветы оказались в списке как желанных, так и самых бесполезных подарков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

Около 22% женщин хотели бы получить в подарок цветы, однако 15% опрошенных назвали их бесполезными, считая это неразумной тратой денег.

Как отмечает издание, косметика и парфюмерия стали самыми желанными подарками на 8 марта. Второе место заняли гаджеты и деньги, за них проголосовало около 6%. Кроме того, женщины назвали в качестве лучшего подарка «любовь, заботу и внимание».

Также опрошенные не прочь получить в подарок украшения, путешествие, билеты на концерт или в театр.

Самыми нежеланными и бесполезными подарками стали кружки, сковородки и кастрюли. В этот список также попали средства личной гигиены, дешевая косметика, сувениры и открытки.

Ранее результаты опроса показали, что почти половина россиян планирует потратить не больше тысячи рублей на подарки к 8 марта.