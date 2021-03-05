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Общество. Новости

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Объявленный иноагентом «Альянс врачей» спонсируется гражданами восьми стран

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Профсоюз «Альянс врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов), который ранее был внесен в реестр некоммерческих организаций, признанных иностранным агентом, финансируют граждане восьми разных государств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что речь идет о гражданах Сингапура, Финляндии, Германии, Великобритании Чехии, Норвегии, Белоруссии и Украины.

«Альянс врачей» возглавляет Анастасия Васильева. Организация была создана в 2018 году как независимый профсоюз, защищающий интересы врачей и медицинских работников России.

Ранее сообщалось, что Минюст России признал «Альянс врачей»* иноагентом.

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