Для спецшколы при НГУ построят кампус с развлекательным центром

овый кампус с развлекательным центром построят для Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского госуниверситета, такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, осмотрев лабораторию химии, спортзал и одну из учебных лабораторий этого учебного заведения.

«Ребята, я хочу вас обрадовать. Мы с Людмилой Андреевной Некрасовой (директор СУНЦ НГУ) в течение месяца общались по поводу всех условий, в которых вы живете. Принято решение, что будет построен для вас новый учебный корпус, где будет общежитие, где будет лаборатория», - пообещал Мишустин.

По его словам, реализация начнется в ближайшее время. «Я обещаю, что я возьму это на личный контроль. Я об этом еще доложу президенту РФ, который поддерживает все начинания, связанные в том числе с социальными лифтами», - добавил глава правительства.

Он напомнил, что являлся куратором Некрасовой в конкурсе «Лидеры России», и отметил, что этот конкурс является цепочкой, по которой есть возможность помочь большинству учеников подобных специальных школ. Премьер заверил, что будет построен новый кампус с физико-математической школой, с развлекательным центром. Обращаясь к учащимся СУНЦ, Мишустин сказал, что они, вероятно, не успеют поучиться в новом здании. При этом он заметил, что есть вероятность, что они вернутся сюда, но уже в качестве преподавателей.

Мишустин также поздравил Некрасову с Международным женским днем и с новым назначением, вручив ей букет красных роз. На конкурсе «Лидеры России» глава правительства был ее куратором, поэтому атмосфера встречи с бывшим наставником была особенно теплой. Некрасова рассказала, что сейчас в школе обучаются около 500 учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов. «Они оказались здесь не случайно, эти дети прошли серьезные испытания, сначала заочные, а потом очные в летней школе», - пояснила он. В СУНЦе учатся дети, приехавшие из самых разных регионов России - от Урала до Дальнего Востока.