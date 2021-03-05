СМИ рассказали, как оценивают фигуру Зои Космодемьянской блогеры из постсоветских стран

Аналитики компании «Крибрум» пришли к выводу о наличии определенной «цикличности» в попытках дискредитации подвига Зои Космодемьянской, пишет в пятницу «Комсомольская правда».

Согласно исследованию, которое оказалось в распоряжении редакции, наиболее популярной площадкой обсуждения подвига девушки стала социальная сеть «ВКонтакте», однако в 2015-2016 годах из-за роста числа иностранных авторов (в основном из Украины) увеличилась доля сообщений о ней и в Facebook, и их большинство высказывалось о Космодемьянской в негативном ключе. При этом на фоне всего российского контента на эти негативные тезисы пришлось до 10% от всех сообщений, 34% лайков и 3% просмотров.

В исследовании отмечается разрастание географии авторов, которые пытаются приуменьшить заслуги Космодемьянской.

Так, говорится в исследовании, «с 2017 года увеличилась доля авторов из Белоруссии и Казахстана, что может говорить о проведении кампании по дискредитации героев Великой Отечественной войны и, как следствие, разрушении исторической связи с Россией».

Попытки информационных атак на историю России предпринимаются регулярно, и на протяжении нескольких лет используется одна и та же тактика: примерно за полгода в информационное поле «вбрасывается» очередная деконструкция исторического события, говорит президент «Крибрума» Игорь Ашманов.

«Образ Зои занимает отдельное место в информационном пространстве, так как знакомство с ним у широких масс происходило еще в детстве. Именно поэтому, «атаки» на него особенно значимы, поскольку демонстрируют один из несущих образов и тем самым ставят под сомнение сам факт массового героизма и значимость Победы», — подчеркнул он.