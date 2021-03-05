Суд обязал Навального выплатить Пригожину 500 тысяч рублей

Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина к Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката пострадавшего Игоря Елисеева.

Так, суд обязал блогера в течение 10 дней удалить порочащую информацию и опубликовать опровержение, а также выплатить бизнесмену 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее стало известно, что бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к Алексею Навальному и его стороннице Любови Соболь после заявлений о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы.

Пригожин потребовал опровергнуть соответствующие утверждения и взыскать с каждого по 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.