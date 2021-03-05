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Общество. Новости

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Николай Сванидзе Николай Сванидзе

Сванидзе прокомментировал приглашение «скопинского маньяка» на телевидение

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Российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе прокомментировал новость об участии Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», в ток-шоу на телевидении. Об этом сообщает издание «Взгляд».

«Я бы маньяков на эфир не звал. Им нечего делать на телевидении. Мне не интересно мнение таких людей», — сказал Сванидзе.

Тем не менее, по его словам, многие зрители хотят знать мнение таких людей. Сванидзе также прокомментировал высказывание российского политического деятеля и писателя Захара Прилепина, возмущенного участием Мохова в ток-шоу и призвавшего «забить телевидение досками». Он отметил, что не стал бы ничего «заколачивать».

«Дело в том, что бороться с таким контентом бесполезно», — заключил журналист.

Ранее Виктор Мохов рассказал о планах на жизнь.

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