Врач-диетолог рассказала, как правильно есть блины

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как есть блины без вреда для здоровья, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Если вы хотите поесть блинов с начинкой, лучше распределить это по времени: на два-три приема пищи. Можно есть их вместо основного блюда — с капустой, с рыбкой. Они дают и насыщение на длительное время», — пояснила Соломатина.

В Масленицу врач посоветовала сильно блинами не наедаться и быть осторожными со сладкими начинками, поскольку по воздействию на организм и по калорийности сладкие блины сопоставимы с сахаром. Также Соломатина добавила, что ими сложнее наесться надолго.

Во время жарки блинов диетолог рекомендует использовать меньше масла или не добавлять его совсем.

Ранее в Центробанке РФ подсчитали, в какую сумму обойдется российской семье приготовление стопки блинов на Масленицу.