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Общество. Новости

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Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V) Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V)

«Спутник V» обогнал по популярности Pfizer

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Российская вакцина «Спутник V» вышла на второе место по числу одобривших ее стран, обогнав американский препарат Pfizer. Об этом сообщили разработчики российского препарата в Twitter.

«Спутник V» — вторая по популярности в мире вакцина против коронавируса по числу стран, одобривших ее применение. Спасибо за доверие», — говорится в сообщении.

На первом месте находится препарат AstraZeneca — ее одобрили 49 стран. Далее следуют «Спутник V» (45 стран), Pfizer (43 страны) и Moderna (19 стран).

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что страны ЕС могут закупать «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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