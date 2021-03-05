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Общество. Новости

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Власти Москвы надеются, что массовые мероприятия в этом году состоятся

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в этом году город проведет основные массовые мероприятия. Об этом пишет ТАСС.

«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности... Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся», — сказал Собянин.

Ранее мэр объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный.

По его словам, такая мера была принята в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице. Соответствующее решение вступит в силу с понедельника, 8 марта.

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