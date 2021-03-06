Судно с 30 рыбаками загорелось у берегов Приморья

Рыболовецкое судно «Витим» загорелось в Японском море у берегов Приморья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление МЧС России.

По данным МЧС, пожар начался в рыбном цеху. В настоящее время экипаж судна, состоящий из 30 человек, готовится к эвакуации.

На помощь направлен один спасательный буксир, второй готовится к выходу. Кроме того, к «Витиму» движутся теплоход и другое рыболовное судно, ведется подготовка к вылету вертолета МИ-8 со спасателями.

4 марта сахалинские спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине.