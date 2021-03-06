Более тонны овощей изъяли после массового отравления школьников в Красноярске

Более 1,3 тонны овощей изъяты со склада после массового отравления школьников в Красноярском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Дети заразились иерсиниозом после употребления салатов из свежих овощей, рассказали в ведомстве. Там добавили, что склад, где хранились овощи, оказался заселен грызунами, которые являются природным резервуаром для иерсиний. Кроме того, при изготовлении и продаже овощей не соблюдались технологические и санитарно-гигиенические требования.

«Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Ситуация находится на личном контроле главного санитарного врача России Анны Поповой, указано в сообщении.

По последним данным, в Красноярске выявили 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 25 школ, в больницах остается 51 ребенок.

Ранее Следственный комитет сообщил, что источником распространения возбудителя инфекции мог быть один из цехов фирмы, отвечающей за первичную переработку и упаковку овощей для школьных столовых.