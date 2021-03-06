Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Участники протестных акций в Минске после использования силовиками слезоточивого газа на вторую ночь после выборов президента Белоруссии, 11 августа 2020 года Участники протестных акций в Минске после использования силовиками слезоточивого газа на вторую ночь после выборов президента Белоруссии, 11 августа 2020 года

В Цюрихе на незаконной акции феминисток женщина укусила полицейского

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В Цюрихе полиция распылила слезоточивый газ на незаконной акции феминисток, приуроченной к Международному женскому дню. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что об акции было известно заранее, поэтому полиция предупреждала митингующих о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса.

«Пришлось снова использовать слезоточивый газ. В ходе этой полицейской операции участница демонстрации укусила сотрудника полиции», — сказали в полиции города.

Правоохранители задержали женщину, толпа попыталась ее отбить. Тогда полиция повторно распылила газ и задержала еще одну протестующую.

Ранее полицейский Стокгольма был ранен при разгоне митинга против коронавирусных ограничений.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.