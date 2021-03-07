СК начал проверку после аварии трубопровода и пожара на реке Обь

Следственный комитет начал проверку после возгорания углеводородов на реке Обь около Нижневартовска. Об этом сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре.

Пожар начался после прорыва на подводном переходе нефтепровода «Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ».

В результате возгорания пострадал один человек, он получил термические ожоги лица и туловища и был направлен на амбулаторное лечение.

По данному факту проводится процессуальная проверка, СК устанавливает обстоятельства происшествия.

Пожар под Нижневартовском из-за аварии на подводном нефтепроводе произошел 6 марта. Ранее проверку организовала прокуратура.