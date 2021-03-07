В Москве за неделю выявили больше заражений коронавирусом, чем за предыдущую

Число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом в Москве выросло по сравнению с предыдущими семи днями. Такие подсчеты приводит ТАСС, основываясь на статистике оперштаба.

Так, с 1 по 7 марта в Москве коронавирус подтвердили у 11 919 человек, в то время как с 22 по 28 февраля в столице выявили 10 642 новых случая заражения. В последний раз число заболевших по итогам семи дней росло в средине января.

В целом по стране число новых случаев заражения продолжает снижаться, но медленнее, чем раньше. За эту неделю инфекцию зафиксировали у 76 697 человек, что на 5,7% меньше, чем в предыдущие семь дней.

За прошедший день в России подтвердили еще 10 595 случаев заражения коронавирусом.