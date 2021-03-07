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Общество. Новости

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Александр Сухарев Александр Сухарев

Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

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Бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Это невосполнимая утрата для всех нас – учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь», — заявил глава СК Александр Бастрыкин, слова которого приведены в сообщении.

Он отметил, что Сухарев занимал самые высокие и ответственные государственные должности. Он был заместителем министра юстиции СССР и министра юстиции РСФСР, генеральным прокурором СССР, принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Глава СК выразил соболезнования родным и близким Сухарева.

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