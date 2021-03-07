Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин

Папа Римский Франциск накануне Международного женского дня призвал уважать и оберегать женщин. Об этом сообщает ТАСС.

Находясь с визитом в Ираке, он выступил с проповедью в городе Бахдида, который считается местным центром христианства.

«Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать», — сказал Франциск.

Он призвал уделять женщинам внимание и предоставлять возможности. Также он упомянул о роли Богоматери, которая «защищает свыше».

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак.