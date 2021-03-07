Загоревшееся российское судно в Охотском море буксируют к берегу

Загоревшееся днем ранее рыболовецкое судно «Витим» в Охотском море буксируют к берегу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«К берегу его буксирует спасательное судно «Суворовец». Прибытие в бухту Тихая ожидается около часа ночи 8 марта», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что безопасность транспортировки обеспечивает еще один буксир.

В Росморречфлоте отметили, что это достаточно сложная операция, так как корабль обледенел и имеет крен в 40-45 градусов.

Ранее сообщалось, что с загоревшегося 6 марта судна были эвакуированы все рыбаки. В результате никто не пострадал.