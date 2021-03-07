Устроившего резню в Волгограде доставили в психбольницу

Мужчина, напавший на прохожих с ножом и отверткой в Волгограде, доставлен в психиатрическую больницу, сообщает v1.ru/text/incidents/2021/03/07/69799544/» target=«_blank»>v1.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным ведомства, 47-летний мужчина состоит на медицинском учете в связи с психиатрическим заболеванием, за некоторое время до инцидента он был выписан из специализированной больницы.

«Сейчас его доставили в психбольницу Волжского. Проводится процессуальная проверка», – заявили в пресс-службе.

В МВД рассказали, что мужчина успел нанести множественные резаные раны кистей рук и головы встретившейся ему 53-летней женщине, ей была оказана медицинская помощь.

7 марта в Волгограде мужчина пытался устроить массовую резню, напав на прохожих с ножом и отверткой. Нападавшего удалось обезвредить и задержать.