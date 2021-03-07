Минздрав Италии оценил возможность применения российской вакцины от COVID-19

Глава итальянского министерства здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что открыт в отношении российской вакцины от коронавируса нового типа. Его слова приводит РИА «Новости».

«Я абсолютно открыт в отношении российской вакцины, как и других вакцин, которые могут появится в мире, лишь бы только проверки и контроль, которые должны осуществить соответствующие агентства, дали хороший результат», – отметил министр.

По его словам, если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) одобрят российский препарат, Италия будет готова к сотрудничеству с российскими властями по вопросу вакцины.

Сперанца напомнил, что использование препаратов компаний AstraZeneca, Pfizer и Moderna в Италии также началось только после одобрения европейским и итальянским регуляторами.

Ранее стало известно о планах Италии направить инспекторов на производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» в России.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.