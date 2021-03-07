Газ взорвался в жилом доме в Подмосковье

Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Серпухове, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС России.

«В деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошел хлопок бытового газа в жилом доме площадью 150 кв. метров», – рассказали в ведомстве.

Взрыв привел к частичному разрушению несущих конструкций дома, возгорания не последовало. На данный момент сведения о пострадавших уточняются, указано в сообщении.

26 февраля взрыв газа с последующим пожаром произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде, пострадали трое человек. По предварительной информации, причиной стала утечка газа из газораспределительной системы.