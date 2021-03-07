Более 400 человек пострадали при мощных взрывах в Экваториальной Гвинее

Серия мощных взрывов в городе Бата в Экваториальной Гвинее погибли 17 человек, пострадали 420, сообщает Al Jazeera со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

Взрывы произошли на военной базе, расположенной в городе. По данным СМИ, взрывы могли произойти на территории оружейного склада. На данный момент причина происходящего неизвестна, указано в сообщении.

Больницы города переполнены, минздрав призывает граждан стать донорами крови.

Ранее сообщалось, что не менее 18 человек погибли после взрыва двух мин в Сирии.