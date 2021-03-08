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Общество. Новости

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Глава МВД призвал ООН не допустить легализацию наркотиков

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал Организацию Объединенных Нации не допустить легализации наркотиков. Об этом он заявил в ходе выступления на международном конгрессе по предотвращению преступности, слова министра приводит РИА «Новости».

Российская сторона настаивает «на комплексном и сбалансированном решении мировой проблемы наркотиков», основанном на соблюдении государствами обязательств по недопустимости национализации и выполнению профильных конвенций ООН, подчеркнул Колокольцев.

В феврале Государственная дума приняла закон о наказании до десяти лет тюрьмы за склонение в сети к употреблению наркотиков.

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