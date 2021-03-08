В Британии предложили России сократить выбросы парниковых газов до нуля

Великобритания надеется, что Россия присоединится к государствам, стремящимся к сокращению выбросов парниковых газов до нулевого показателя, заявила британский посол в Москве Дебора Броннерт в беседе с ТАСС.

«Мы видим, что больше и больше стран обязуются стремиться к нулевым парниковым выбросам <...> Мы бы хотели, чтобы Россия также поставила перед собой подобную цель», – отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что проблема изменения климата является глобальным вызовом и для ее решения странам необходимо работать вместе, несмотря на «трудные времена» в российско-британских отношениях.

«Эта проблема больше, чем интересы отдельных стран, мы все в одинаковой степени должны работать для ее решения», – добавила Броннерт.

В феврале российское правительство внесло в Государственную думу законопроект по ограничению выбросов парниковых газов.