Сотни американцев вышли на акцию перед судом по делу об убийстве Флойда

Сотни жителей Миннеаполиса, штат Миннесота, вышли на демонстрацию перед началом суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает StarTribune.

Марш начался напротив здания суда округа Хеннепин, где в понедельник, 8 марта, должно начаться судебное разбирательство по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Флойда.

Американцы прошли по центру города с цветами и плакатами в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), шестеро добровольцев несли белый гроб, покрытый розами.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о реформе полиции, названный в честь Джорджа Флойда.