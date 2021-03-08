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Общество. Новости

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Ракова назвала число свободных ковидных коек в Москве

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Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что более 3 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом свободны в Москве. Об этом она сказала в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

По данным на утро 8 марта, в столице свободно свыше 3 тыс. ковидных коек из 9 тыс. При этом она уточнила, что все ключевые клиники практически выведены из ковидных и остались работать временные госпитали.

«У нас ни разу за вторую волну не было меньше 25%, учитывая, что мы их резко сокращаем», — добавила Ракова.

Она уточнила, что медицинскую помощь оказывают в полном размере всем, кто находится на территории Москвы.

По последним данные, в столице выявлено более 991 тыс. случаев коронавируса, из них 912,1 тыс. выздоровели и 15,4 тыс. умерли.

Ранее Ракова рассказала, что около 300 тыс. москвичей потеряли работу в период пандемии.

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