В Крыму ответили на предложение Киева разорвать дипотношения с Москвой

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов считает, что разрыв дипломатических отношений Москвы с Киевом будет путем в никуда, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал слова экс-посла Украины в США Валерия Чалого, который заявил, что Киеву следует быть готовым к разрыву дипломатических отношений с Россией.

Молохов отметил, что все разговоры об этом – «путь в никуда».

«В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией», — сказал он.

Молохов также выразил мнение, что в этой ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.