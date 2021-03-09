Землетрясение зафиксировали в Монголии у границы с РФ

В Монголии у границы с Россией было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 в северо-западной части Монголии в 265 км к юго-юго-востоку от Кызыла (Тува). Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Согласно его информации, подземный толчок произошел в 22.57 мск в понедельник, 8 марта. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения имел координаты 49.65 градуса северной широты и 96.35 градуса восточной долготы.

Эпицентр стихии находился примерно в 25 км от российской границы.

В январе 2021 года на границе России и Монголии случилось землетрясение магнитудой 8,7.