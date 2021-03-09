Птицы опьянели от забродивших плодов в нацпарке «Шушенский бор»

В национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края птицы опьянели, поедая забродившие плоды яблони и рябины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

«В праздничный день 8 марта сотрудники парка наблюдали в равнинном кластере «захмелевших» свиристелей обыкновенных. Хохлатые красавцы передвигались по снегу вразвалочку, с трудом координируя движения, а некоторые птицы лежали на снегу, не реагируя на людей», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что птицы съели опавшие ягоды, которые раньше были прикрыты снегом. Сахара в мякоти при теплой погоде превратились в этиловый спирт. Печень свиристелей не справляется с нагрузкой и помимо алкогольного опьянения у них происходит интоксикация.

В «Шушенском бору» попросили посетителей не беспокоить птиц и заверили, что они не нуждаются в помощи или лечении. Когда свиристели «отрезвеют», то они вернутся к привычному образу жизни.